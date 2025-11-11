DAX23.989 +0,1%Est505.694 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,86 -0,3%Gold4.135 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag höher

11.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 18,24 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,70 EUR 0,20 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 18,24 GBP. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,31 GBP zu. Bei 18,09 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 220.359 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,65 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 9,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,39 GBP für die Diageo-Aktie.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
07.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen