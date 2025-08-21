Donnerstagshandel in New York: S&P 500 letztendlich leichter

NYSE-Handel im Blick

Der S&P 500 zeigte sich heute leichter.

Am Donnerstag fiel der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0,40 Prozent auf 6.370,17 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 49,913 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,281 Prozent tiefer bei 6.377,80 Punkten, nach 6.395,78 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6.352,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.393,65 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.305,60 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, bei 5.844,61 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 21.08.2024, den Wert von 5.620,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 8,55 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.481,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Packaging (+ 6,17 Prozent auf 210,35 USD), IPG Photonics (+ 3,83 Prozent auf 78,62 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 3,71 Prozent auf 21,82 USD), The Western Union Company (+ 2,41 Prozent auf 8,50 USD) und International Paper (+ 2,17 Prozent auf 48,03 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Walmart (-4,49 Prozent auf 97,96 USD), Edison International (-3,84 Prozent auf 53,81 USD), Danaher (-3,55 Prozent auf 203,90 USD), IQVIA (-3,46 Prozent auf 185,39 USD) und Allstate (-3,31 Prozent auf 206,55 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 29.213.873 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,685 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1.200,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net