US-Shutdown beendet: DAX schließt tiefer -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt
Enel erhöht Gewinnprognose

13.11.25 18:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
8,97 EUR 0,04 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Mauro Orru

DOW JONES--Enel hat in den ersten neun Monaten von besseren Geschäften in Spanien und Kolumbien profitiert. Der italienische Energieversorger steigerte seinen Gewinn und hob den Ausblick für das Gesamtjahr an.

Den bereinigten Nettogewinn sieht Enel nun etwas oberhalb der Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro gesehen.

In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Nettogewinn um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Der berichtete Gewinn lag kaum verändert bei 5,24 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 0,9 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 12:27 ET (17:27 GMT)

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Analysen zu Enel S.p.A.

15.10.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Enel BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Enel OutperformBernstein Research
03.09.2025Enel BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Enel BuyUBS AG
09.10.2025Enel BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Enel OutperformBernstein Research
03.09.2025Enel BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Enel BuyUBS AG
01.08.2025Enel BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.10.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
08.07.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
30.06.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
13.05.2025Enel Sector PerformRBC Capital Markets
08.05.2025Enel Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
23.10.2018Enel ReduceHSBC
06.04.2016Enel UnderperformBNP PARIBAS
19.11.2015Enel SellGoldman Sachs Group Inc.

