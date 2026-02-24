DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +6,4%Nas23.122 +1,1%Bitcoin58.237 +7,1%Euro1,1808 +0,3%Öl70,99 -0,3%Gold5.207 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht! Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht!
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: BaFin kündigt Erweiterung der Prüfung des Konzernabschlusses 2024 sowie die Einleitung einer Prüfung des Halbjahresfinanzberichts 2025 an

25.02.26 19:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
17,91 EUR -0,57 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
Gerresheimer AG: BaFin kündigt Erweiterung der Prüfung des Konzernabschlusses 2024 sowie die Einleitung einer Prüfung des Halbjahresfinanzberichts 2025 an

25.02.2026 / 19:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Gerresheimer AG: BaFin kündigt Erweiterung der Prüfung des Konzernabschlusses 2024 sowie die Einleitung einer Prüfung des Halbjahresfinanzberichts 2025 an

Düsseldorf, 25. Februar 2026. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") mitgeteilt, dass sie beabsichtigt,

  • die am 18.09.2025 eingeleitete Anlassprüfung des offengelegten Konzernabschlusses und des zugehörigen Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024 der Gerresheimer AG zu erweitern sowie
  • eine Anlassprüfung des veröffentlichten verkürzten Konzernzwischenabschlusses und des zugehörigen Konzernzwischenlageberichts für den Zeitraum vom 1.12.2024 bis zum 31.05.2025 der Gerresheimer AG einzuleiten.
Wer­bung

Erweiterung der Prüfung des Konzernabschlusses 2024
Grund für die Erweiterung der Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2024 vom 1.12.2023 bis zum 30.11.2024 sind laut BaFin „konkrete Anhaltspunkte dafür, dass

  1. die in der Bilanz mit einem Buchwert von 65,5 Mio. Euro ausgewiesenen Leasingverbindlichkeiten und/oder die im Anhang angegebenen, mit den Leasingverbindlichkeiten korrespondierenden nicht diskontierten Zahlungsverpflichtungen möglicherweise fehlerhaft sind;
  2. die Angabe der Nutzungsdauern der als immaterielle Vermögenswerte aktivierten Entwicklungskosten mit einem Buchwert von 29,4 Mio. Euro möglicherweise fehlerhaft ist;
  3. Vermögenswerte des Segments Advanced Technologies, die in der Bilanz mit einem Buchwert von 196,5 Mio. Euro ausgewiesen sind, möglicherweise im Wert gemindert waren und die in diesem Fall erforderliche Erfassung eines Wertminderungsaufwands unterblieb.“

Die Vermögenswerte des Segments Advanced Technologies betreffen die Sensile Medical AG, Olten, Schweiz. Gerresheimer hatte am 10. Februar 2026 mitgeteilt, dass im Konzernabschluss 2025 nicht-zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von rund 220 bis 240 Mio. EUR erwartet werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Wertminderungen auf Technologie- und Entwicklungsprojekte der Sensile Medical AG, Olten, und unter anderem um Wertminderungen von Vermögenswerten der Gerresheimer Moulded Glass Chicago Inc., Chicago.

Wer­bung

   

Einleitung Prüfung des Halbjahresfinanzberichts 2025
Grund für die Prüfung des Konzernzwischenabschlusses und des zugehörigen Konzernzwischenlageberichts für den Zeitraum vom 1.12.2024 bis zum 31.05.2025 (Halbjahresfinanzbericht) sind laut BaFin „konkrete Anhaltspunkte dafür, dass

  1. die Beurteilung bestimmter Risiken im Konzernzwischenlagebericht für den Zeitraum 01.12.2024 bis 31.05.2025 in Verbindung mit dem Konzernlagebericht 2023/24 aufgrund der Finanzierung des Erwerbs von Bormioli Pharma nicht mehr zutraf;
  2. die Erfassung von Wertminderungen von Vermögenswerten fehlerhaft unterblieb;
  3. Umsatzerlöse und Umsatzkosten im Zusammenhang mit Bill and-hold-Vereinbarungen unzutreffend erfasst wurden.“

Die Gesellschaft hat im Halbjahresfinanzbericht 2025 die Risiken aus Akquisitionen, Desinvestitionen und Kooperationen sowie das Liquiditätsrisiko unverändert zum Konzernabschluss 2024 als gering eingestuft. Die BaFin sieht Anhaltspunkte, dass die Aufrechterhaltung der Risikoeinstufung nicht mehr angemessen war.
Bei der Erfassung von Umsatzerlösen und -kosten im Zusammenhang mit Bill-and-Hold-Vereinbarungen beabsichtig die BaFin auch im Halbjahresfinanzbericht 2025 zu prüfen, ob diese Umsätze bereits zum Halbjahr 2025 oder erst zu einem späteren Zeitpunkt hätten erfasst werden dürfen. Damit im Zusammenhang steht die Bilanzierung von Vorräten zum Bilanzstichtag 31.05.2025.

Die Gesellschaft hatte am 22. Dezember 2025 bereits mitgeteilt, Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen umfassend zu korrigieren, im Konzernabschluss 2025 keine Umsätze aus neuen Bill-and-Hold-Vereinbarungen zu berücksichtigen und auch zukünftig auf diese Praxis zu verzichten. Außerdem hatte die Gesellschaft mitgeteilt, auch in den folgenden unterjährigen Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2026 die Erfassung von Umsatzerlösen aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen durch die Anpassung der Vorjahreswerte zu korrigieren.

Gerresheimer geht davon aus, dass die BaFin die angekündigte Erweiterung der Prüfung des Konzernabschlusses 2024 sowie die anlassbezogene Prüfung des Zwischenabschlusses für das 1. Halbjahr 2025 einleiten wird.

Die Gesellschaft wird mit der BaFin im Rahmen der Prüfungen weiterhin vollumfänglich kooperieren, um die Sachverhalte transparent zu klären.

_______________________

Ende der Insiderinformation

Kontakt Gerresheimer AG

Investor Relations

Guido Pickert
Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220
gerresheimer.ir@gerresheimer.com

 
Medien
Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264
jutta.lorberg@gerresheimer.com

 



Ende der Insiderinformation

25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49-(0)211/61 81-00
Fax: +49-(0)211/61 81-121
E-Mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com
Internet: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Indizes: SDAX (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2281718

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281718  25.02.2026 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Gerresheimer NeutralUBS AG
11.02.2026Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
11.02.2026Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
22.12.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen