EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 5,56 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 5,56 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,56 EUR aus. Bei 5,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 550.664 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 10,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,94 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Abschläge von 9,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,13 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 163,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,476 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

