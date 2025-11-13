DAX24.065 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.003 -1,7%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,13 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Aktienentwicklung

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag höher

13.11.25 16:08 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag höher

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 5,56 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 5,56 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,56 EUR aus. Bei 5,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 550.664 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 10,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,94 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Abschläge von 9,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,13 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 163,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,476 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

