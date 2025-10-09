Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück
Werte in diesem Artikel
Von George Glover
Dow Jones--Ferrari hat seinen Plan, auf Elektroautos umzusteigen, gedrosselt. Damit ist Ferrari der jüngste High-End-Autohersteller, der sein bisheriges Elektroauto-Ziel verwässert. Wie der Sportwagenhersteller auf einem Kapitalmarkttag im italienischen Maranello mitteilte, sollen Elektroautos bis 2030 nur noch 20 Prozent der Sportwagenmodellpalette ausmachen. Bisher hatte Ferrari in Aussicht gestellt, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 40 Prozent seiner Modellpalette elektrisch sein werden.
Ferrari kündigte außerdem an, zwischen 2026 und 2030 durchschnittlich vier neue Fahrzeuge pro Jahr auf den Markt zu bringen.
Es ist unwahrscheinlich, dass die Ankündigung großen Einfluss auf den Kurs der Ferrari-Aktie haben wird, da das Unternehmen noch nicht einmal mit der Auslieferung seiner Elektroautos begonnen hat. Anleger dürften zudem auf die Finanzziele warten, die am Donnerstag in Maranello vorgestellt werden sollen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2025 06:21 ET (10:21 GMT)
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
