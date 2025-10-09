DAX24.660 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.043 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag
Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück

09.10.25 12:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
359,80 EUR -57,20 EUR -13,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von George Glover

Dow Jones--Ferrari hat seinen Plan, auf Elektroautos umzusteigen, gedrosselt. Damit ist Ferrari der jüngste High-End-Autohersteller, der sein bisheriges Elektroauto-Ziel verwässert. Wie der Sportwagenhersteller auf einem Kapitalmarkttag im italienischen Maranello mitteilte, sollen Elektroautos bis 2030 nur noch 20 Prozent der Sportwagenmodellpalette ausmachen. Bisher hatte Ferrari in Aussicht gestellt, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 40 Prozent seiner Modellpalette elektrisch sein werden.

Wer­bung

Ferrari kündigte außerdem an, zwischen 2026 und 2030 durchschnittlich vier neue Fahrzeuge pro Jahr auf den Markt zu bringen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Ankündigung großen Einfluss auf den Kurs der Ferrari-Aktie haben wird, da das Unternehmen noch nicht einmal mit der Auslieferung seiner Elektroautos begonnen hat. Anleger dürften zudem auf die Finanzziele warten, die am Donnerstag in Maranello vorgestellt werden sollen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 06:21 ET (10:21 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ferrari

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ferrari

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ferrari N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ferrari N.V.

DatumRatingAnalyst
12:51Ferrari OutperformRBC Capital Markets
03.10.2025Ferrari BuyUBS AG
29.09.2025Ferrari BuyUBS AG
19.09.2025Ferrari BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Ferrari OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:51Ferrari OutperformRBC Capital Markets
03.10.2025Ferrari BuyUBS AG
29.09.2025Ferrari BuyUBS AG
19.09.2025Ferrari BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Ferrari OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.06.2025Ferrari HoldDeutsche Bank AG
25.06.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2025Ferrari HoldDeutsche Bank AG
31.03.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ferrari N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen