Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 49,32 EUR ab.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 49,32 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 49,23 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 143.006 Fresenius SE-Aktien.

Bei 50,74 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,88 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 56,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,57 EUR.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,41 EUR im Jahr 2025 aus.

