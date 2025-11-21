DAX23.090 -0,8%Est505.512 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.193 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1499 -0,3%Öl62,18 -1,6%Gold4.076 ±-0,0%
Kurs der Fresenius SE

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag höher

21.11.25 16:08 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 46,86 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 46,86 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 46,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,22 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 286.706 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,74 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 8,28 Prozent Luft nach oben. Bei 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,57 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,57 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,49 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

