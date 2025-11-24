DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) St-Kurs

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

24.11.25 09:24 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 40,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,10 EUR 0,26 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 40,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 40,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.719 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,83 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 39,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 3,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,47 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,22 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025 vor. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen