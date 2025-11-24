Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 40,67 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 40,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 40,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.719 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,83 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 39,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 3,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,47 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,22 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025 vor. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.
In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
