Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 41,09 EUR zu.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 41,09 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 41,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 109.844 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 31,47 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,10 EUR am 21.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 4,84 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,22 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht