Freundlicher Handel: NASDAQ Composite im Aufwind

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite zeigt sich heute kaum verändert.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,18 Prozent höher bei 21.535,63 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,140 Prozent schwächer bei 21.466,47 Punkten in den Montagshandel, nach 21.496,53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21.400,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 21.572,18 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 25.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21.108,32 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Wert von 18.737,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 17.877,79 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 11,69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21.803,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Casinos (+ 11,40 Prozent auf 2,79 USD), Bassett Furniture Industries (+ 9,72 Prozent auf 17,72 USD), Harvard Bioscience (+ 4,54 Prozent auf 0,51 USD), OraSure Technologies (+ 4,00 Prozent auf 3,12 USD) und Deckers Outdoor (+ 3,20 Prozent auf 112,59 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nissan Motor (-7,46 Prozent auf 2,11 USD), DexCom (-6,03 Prozent auf 77,30 USD), Richardson Electronics (-5,38 Prozent auf 9,49 USD), Grupo Financiero Galicia (-4,71 Prozent auf 43,14 USD) und Sangamo Therapeutics (-4,21 Prozent auf 0,56 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 18.015.916 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,707 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net