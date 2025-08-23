Freundlicher Handel: NASDAQ Composite im Aufwind
Der NASDAQ Composite zeigt sich heute kaum verändert.
Werte in diesem Artikel
Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,18 Prozent höher bei 21.535,63 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,140 Prozent schwächer bei 21.466,47 Punkten in den Montagshandel, nach 21.496,53 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21.400,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 21.572,18 Einheiten.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 25.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21.108,32 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Wert von 18.737,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 17.877,79 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 11,69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21.803,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.784,03 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Casinos (+ 11,40 Prozent auf 2,79 USD), Bassett Furniture Industries (+ 9,72 Prozent auf 17,72 USD), Harvard Bioscience (+ 4,54 Prozent auf 0,51 USD), OraSure Technologies (+ 4,00 Prozent auf 3,12 USD) und Deckers Outdoor (+ 3,20 Prozent auf 112,59 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nissan Motor (-7,46 Prozent auf 2,11 USD), DexCom (-6,03 Prozent auf 77,30 USD), Richardson Electronics (-5,38 Prozent auf 9,49 USD), Grupo Financiero Galicia (-4,71 Prozent auf 43,14 USD) und Sangamo Therapeutics (-4,21 Prozent auf 0,56 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 18.015.916 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,707 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Agilysys und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Agilysys
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Agilysys
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Agilysys News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen