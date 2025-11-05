GEA Aktie News: GEA am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von GEA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GEA-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 60,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 60,60 EUR. Bei 59,90 EUR markierte die GEA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 61,20 EUR. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 84.507 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 66,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,23 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,43 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GEA am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GEA 0,59 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je GEA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,88 EUR fest.

