DAX24.092 +0,6%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.494 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,11 -0,4%Gold3.980 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kursentwicklung

GEA Aktie News: GEA am Nachmittag verlustreich

05.11.25 16:08 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von GEA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GEA-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 60,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
60,60 EUR 0,10 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 60,60 EUR. Bei 59,90 EUR markierte die GEA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 61,20 EUR. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 84.507 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 66,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,23 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,43 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GEA am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GEA 0,59 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je GEA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,88 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur GEA-Aktie

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen