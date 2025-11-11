GEA Aktie News: GEA am Dienstagmittag mit Abschlägen

GEA im Blick

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 59,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 59,55 EUR. Bei 59,30 EUR markierte die GEA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 60,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 56.858 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 10,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,40 EUR ab. Abschläge von 25,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,07 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 26.02.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GEA-Aktie in Höhe von 2,91 EUR im Jahr 2025 aus.

