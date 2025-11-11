DAX24.071 +0,5%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.351 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
GEA Aktie News: GEA gibt am Nachmittag ab

11.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GEA. Zuletzt ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 59,60 EUR.

Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 59,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die GEA-Aktie bis auf 59,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,30 EUR. Bisher wurden heute 110.302 GEA-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.11.2024 (44,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GEA-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,07 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GEA am 06.11.2025. GEA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent auf 1,37 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte GEA am 26.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GEA Group

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen