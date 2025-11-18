GEA Aktie News: GEA am Mittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 57,70 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 57,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 57,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 24.092 Stück.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GEA-Aktie mit einem Kursplus von 15,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2024 bei 44,96 EUR. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 28,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GEA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,33 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,07 EUR für die GEA-Aktie.

GEA ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. GEA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je GEA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient