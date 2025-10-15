DAX24.207 -0,1%Est505.615 +1,1%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.198 +1,4%
Kursverlauf

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer büßt am Mittag ein

15.10.25 12:04 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer büßt am Mittag ein

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 27,32 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 27,32 EUR. Die Gerresheimer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,94 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,38 EUR. Der Tagesumsatz der Gerresheimer-Aktie belief sich zuletzt auf 210.247 Aktien.

Bei 86,05 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 214,97 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2025 bei 26,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gerresheimer-Aktie.

Nachdem Gerresheimer seine Aktionäre 2024 mit 0,040 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,057 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,70 EUR für die Gerresheimer-Aktie.

Am 10.07.2025 äußerte sich Gerresheimer zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Gerresheimer mit einem Umsatz von insgesamt 600,65 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,49 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 25.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gerresheimer einen Gewinn von 3,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

