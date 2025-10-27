Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagmittag in Grün

So bewegt sich Gerresheimer

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 29,60 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Gerresheimer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 29,60 EUR. Die Gerresheimer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,36 EUR. Der Tagesumsatz der Gerresheimer-Aktie belief sich zuletzt auf 220.300 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 85,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Gerresheimer-Aktie liegt somit 65,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,02 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2025 erreicht. Abschläge von 12,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Gerresheimer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,096 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,07 EUR.

Gerresheimer ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 560,68 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 498,51 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Gerresheimer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Gerresheimer.

In der Gerresheimer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

