DAX24.302 +0,3%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.583 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1640 +0,1%Öl66,01 +0,5%Gold3.990 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Aktienkurs aktuell

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verteuert sich am Montagnachmittag

27.10.25 16:08 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verteuert sich am Montagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 29,76 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
29,50 EUR 0,50 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Gerresheimer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 29,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Gerresheimer-Aktie sogar auf 30,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 374.769 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 186,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gerresheimer-Aktie. Bei 26,02 EUR fiel das Papier am 17.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,57 Prozent könnte die Gerresheimer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,040 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,096 EUR je Gerresheimer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,07 EUR.

Gerresheimer ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Gerresheimer im vergangenen Quartal 560,68 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gerresheimer 498,51 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Gerresheimer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.02.2027 dürfte Gerresheimer die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gerresheimer im Jahr 2025 3,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gerresheimer-Investment von vor 3 Jahren verloren

Gerresheimer-Aktie erneut tiefer: Weitere Analysten zweifeln an Gerresheimer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen