Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verteuert sich am Montagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 29,76 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Gerresheimer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 29,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Gerresheimer-Aktie sogar auf 30,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 374.769 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 186,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gerresheimer-Aktie. Bei 26,02 EUR fiel das Papier am 17.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,57 Prozent könnte die Gerresheimer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,040 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,096 EUR je Gerresheimer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,07 EUR.

Gerresheimer ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Gerresheimer im vergangenen Quartal 560,68 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gerresheimer 498,51 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Gerresheimer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.02.2027 dürfte Gerresheimer die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gerresheimer im Jahr 2025 3,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

