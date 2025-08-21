Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ Composite zeigte sich schlussendlich mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,34 Prozent auf 21.100,31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,285 Prozent tiefer bei 21.112,52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21.172,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 21.198,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21.013,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20.974,17 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 21.05.2025, bei 18.872,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17.918,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 9,44 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 21.803,75 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Anika Therapeutics (+ 8,12 Prozent auf 9,05 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 6,76 Prozent auf 18,80 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,15 Prozent auf 0,57 USD), LSI Industries (+ 5,70 Prozent auf 20,40 USD) und Myriad Genetics (+ 5,42 Prozent auf 5,83 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Amtech Systems (-7,01 Prozent auf 5,44 USD), ScanSource (-6,16 Prozent auf 39,91 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,65 Prozent auf 6,15 USD), inTest (-4,17 Prozent auf 6,79 USD) und Integra LifeSciences (-4,07 Prozent auf 13,68 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 29.213.873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,685 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,68 erwartet. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,84 Prozent.

Redaktion finanzen.net