DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
NASDAQ Composite-Marktbericht

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

08.08.25 22:32 Uhr
Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite performte am fünften Tag der Woche positiv.

NASDAQ Composite Index
21.450,0 PKT 207,3 PKT 0,98%
Charts|News|Analysen

Am Freitag sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,98 Prozent auf 21.450,02 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,347 Prozent auf 21.316,37 Punkte an der Kurstafel, nach 21.242,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21.464,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 21.284,97 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,86 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 08.07.2025, einen Stand von 20.418,46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, stand der NASDAQ Composite bei 17.928,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16.660,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,25 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 21.464,53 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 8,46 Prozent auf 2,26 USD), Gilead Sciences (+ 8,28 Prozent auf 119,41 USD), Ceragon Networks (+ 8,15 Prozent auf 1,99 USD), Synaptics (+ 6,40 Prozent auf 63,52 USD) und DXP Enterprises (+ 5,49 Prozent auf 110,01 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Geospace Technologies (-16,34 Prozent auf 14,49 USD), Cogent Communications (-13,36 Prozent auf 30,62 USD), PDF Solutions (-11,05 Prozent auf 19,73 USD), Computer Programs and Systems (-10,76 Prozent auf 18,91 USD) und Century Casinos (-8,30 Prozent auf 2,21 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.263.315 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,755 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

