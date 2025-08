Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Aufwind

Heute im Fokus

100.000 NVIDIA-Grafikchips: OpenAI startet Stargate-Projekt in Nordnorwegen. Evonik: 2025er-Gewinn nur am unteren Zielwert erwartet. Trump will Pharmakonzerne zu Preissenkungen zwingen. Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal. Gewinnsprung bei Coinbase verfehlt Erwartungen. Mutares-Aktie: BaFin prüft Jahresabschluss. Bayer erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025.