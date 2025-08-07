Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 70,30 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 70,30 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 70,30 EUR. Bei 70,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.249 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 20,56 Prozent niedriger. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Abschläge von 6,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,79 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

