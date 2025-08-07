DAX24.121 -0,3%ESt505.334 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1649 -0,2%Öl66,35 -0,1%Gold3.400 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch
The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Fokus auf Aktienkurs

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag gesucht

08.08.25 09:25 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag gesucht

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 70,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
64,05 EUR 0,25 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 70,30 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 70,30 EUR. Bei 70,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.249 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 20,56 Prozent niedriger. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Abschläge von 6,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,79 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform

Henkel-Aktie legt dennoch zu: Henkel streicht Umsatzprognose zusammen

Henkel vz-Analyse: Henkel vz-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Henkel vz NeutralUBS AG
07.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
07.08.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Henkel vz BuyWarburg Research
15.07.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.06.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Henkel vz NeutralUBS AG
07.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen