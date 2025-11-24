DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag im Minusbereich

24.11.25 09:24 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 70,25 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 70,25 EUR. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 144.575 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 67,54 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2025 auf bis zu 32,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,623 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 95,50 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 592,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 528,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 24.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,62 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
09:11HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
