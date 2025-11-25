DAX23.466 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.812 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,01 -2,2%Gold4.138 ±0,0%
HENSOLDT HAG000
Heute im Fokus
HENSOLDT & Co.
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
HENSOLDT im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag billiger

25.11.25 16:09 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag billiger

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 68,25 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
68,25 EUR 0,05 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 68,25 EUR ab. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 67,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 486.742 Stück.

Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 117,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,45 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 51,94 Prozent sinken.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,623 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 95,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.11.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 592,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 24.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
24.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
24.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

