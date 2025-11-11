DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -0,4%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.996 -0,7%Euro1,1551 -0,1%Öl63,81 -0,4%Gold4.131 +0,4%
Hensoldt will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen

11.11.25 07:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
93,70 EUR -1,35 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TAUFKIRCHEN/ULM (dpa-AFX) - Der Rüstungsboom soll den Radar-Spezialisten HENSOLDT auch in den kommenden Jahren kräftig anschieben. Für 2026 sei mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent zu rechnen, teilte das MDAX-Unternehmen am Dienstag anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. Mittelfristig rechnet das Management mit einem jährlichen Wachstum von 15 bis 20 Prozent. Seine Prognose für 2025 bestätigte Hensoldt. Demnach wollen die Bayern dieses Jahr 2,5 Milliarden Euro Umsatz machen, wovon als bereinigter operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) mindestens 18 Prozent bleiben sollen. 2030 soll sich die Marge auf mindestens 20 Prozent verbessern. Der Umsatz soll im Jahr 2030 sechs Milliarden Euro erreichen./lew/stk

