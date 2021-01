Werbung

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am letzten Handelstag des Jahres etwas schwächer. Der DAX hatte quasi unverändert eröffnet und schwankte im weiteren Verlauf um seinen Vortagesschluss. Den verkürzten Handelstag beendete er dann 0,31 Prozent tiefer bei 13.718,78 Punkten. Daneben musste der TecDAX nach einem relativ stabilen Start etwas abgeben und schloss 0,16 Prozent leichter bei 3.212,77 Zählern. Am letzten und zudem verkürzten Handelstag des Jahres ließen es die deutschen Anleger ruhig angehen, nachdem der DAX bereits am Vortag nach einem neuen Rekord im frühen Handel letztlich etwas in die Minuszone abgedreht war. Laut Marktbeobachtern hätten viele Investoren ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen - zumal der Handel in Deutschland am heutigen Mittwoch bereits um 14 Uhr endete. Neben dem Brexit-Deal und dem US-Konjunkturpaket wurde der deutsche Leitindex in den letzten Tagen von der Hoffnung auf Corona-Impfstoffe gestützt. Doch nachdem mit dem jüngsten DAX-Rekord eine Erholung von der Virus-Krise quasi schon vorweg genommen wurde, bekamen die Anleger nun am Mittwoch kalte Füße. Im Vergleich zum Schlussstand Ende 2019 von 13.249,01 Punkten verbuchte der deutsche Leitindex jedoch trotz der Corona-Crashs ein Jahresplus von 3,5 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen schlossen an Silvester mit Verlusten. Der EuroSTOXX 50 notierte am Donnerstag zu Handelsschluss um 0,53 Prozent niedriger bei 3.552,64 Punkten Während in einigen europäischen Ländern wie zum Beispiel in Deutschland am 31. Dezember bereits nicht mehr gehandelt wurde, fand andernorts - etwa in London und Paris - ein verkürzter Handel statt. Die Handelsvolumina zeigten sich entsprechend dünn, die meisten Marktteilnehmer hatten ihre Bücher bereits geschlossen und sich schon am Vortag aus dem Börsenjahr 2020 verabschiedet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der US-Aktienmarkt zeigte sich am letzten Handelstag des Jahres freundlich. Der Dow Jones beendete den Handel an Silvester um 0,65 Prozent stärker bei 30.606,48 Punkten, nachdem er bei 30.417,64 Punkten nur wenig verändert (+0,03 Prozent) eröffnet hatte und auch lange kaum von der Stelle kam. Erst im späteren Handelsverlauf stellten sich Gewinne ein und es konnte bei 30.637,47 Punkten gar ein neues Rekordhoch markiert werden. Auf Jahressicht hat der Dow-Jones-Index um mehr als 6 Prozent zugelegt. Der NASDAQ Composite ging 0,14 Prozent höher bei 12.888,28 Zählern aus der letzten Sitzung des Jahres 2020. Er stand zum Handelsstart 0,06 Prozent höher bei 12.877,09 Zählern. Wie schon an Heiligabend waren auch an Silvester wichtige europäische Börsen geschlossen geblieben. Entsprechend gering war das Handelsvolumen in New York. Als Begründung für die Rekorde zum Jahresende nannten Marktbeobachter den Impfbeginn in vielen Ländern sowei die anhaltende Geldflut der Notenbanken und die Konjunkturpaket diverser Regierungen. Dass die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken war, wirkte sich hingegen nicht merklich aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken