Asiens Börsen freundlich -- Lufthansa und Verdi finden Kompromiss -- Beyond Meat mit schwachen Zahlen -- Virgin Galactic macht weniger Umsatz -- GoPro, Lyft, Alibaba, im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt schloss den Donnerstagshandel mit grünen Vorzeichen ab.

Der DAX eröffnete bereits fester und legte anschließend noch kräftiger zu. Am späten Nachmittag verringerten sich die Aufschläge jedoch merklich, schließlich blieb dem deutschen Börsenbarometer ein Plus in Höhe von 0,55 Prozent bei 13.662,68 Zählern übrig. Auch der TecDAX begann höher und stieg anschließend weiter an. Letztlich betrugen die Gewinne 1,24 Prozent bei 3.198,99 Punkten.

Die Mitte Juli begonnene Erholung am deutschen Aktienmarkt setzte sich damit am Donnerstag fort. Unterstützung erhielten die Kurse aus den USA, wo am Mittwoch Konjunkturdaten die Erwartungen von Experten übertroffen hatten. Rezessionsängste lassen derzeit etwas nach, bei gleichzeitiger Hoffnung auf ein nicht mehr ganz so flottes Tempo bei den Zinsanhebungen der Notenbanken. Auch die Spannungen zwischen China und den USA um Taiwan rückten etwas in den Hintergrund.

