DAX fester erwartet - 24.000er Marke im Visier -- Asiens Börsen etwas höher -- Novo Nordisk enttäuscht -- Super Micro enttäuscht -- Coinbase, D-Wave, Commerzbank, Siemens Energy, AMD im Fokus

Auch zur Wochenmitte dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt moderat zulegen. Der DAX könnte im Verlauf wieder in die zuletzt etablierte Handelsspanne zwischen rund 24.000 und 24.500 Punkten zurückkehren, aus der er am Freitag nach überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten kurzzeitig ausgebrochen war. Im Fokus der Anleger stehen weiterhin die laufende Berichtssaison sowie die Ausblicke der Unternehmen, die maßgeblich das Marktgeschehen prägen dürften.

Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte im Plus erwartet.

Europäische Aktienmärkte starten am Mittwoch voraussichtlich mit leichten Gewinnen in den Handel, trotz schwächerer Vorgaben aus den USA. Aus konjunktureller Sicht sind laut Wirtschaftskalender kaum neue Impulse zu erwarten. Im Fokus bleibt weiterhin das Thema Zölle: US-Präsident Donald Trump hat erneut mit drastischen Importzöllen gedroht - diesmal mit Sätzen von bis zu 250 Prozent auf Pharmaprodukte sowie mit höheren Abgaben auf Halbleiterimporte. Nachdem er zuvor bereits die Pharmaindustrie zu niedrigeren Medikamentenpreisen aufgefordert hatte, könnten Aktien aus diesem Sektor im Vergleich hinter dem Markt zurückbleiben.

Der EURO STOXX 50 wird vorbörslich im Plus gesehen.

Mit den europäischen Aktienmärkte dürfte es am Mittwoch aufwärts gehen.

Wie die Helaba laut dpa-AFX kommentierte, verstärkten die schwachen Zahlen aus dem Service-Sektor die ohnehin hohen Erwartungen an geldpolitische Lockerungen im September und darüber hinaus. Doch obwohl die Zinssenkungshoffnungen zunahmen, blieb ein positiver Kurseffekt aus - die Märkte konzentrierten sich stattdessen auf die sich verschlechternde konjunkturelle Lage. Die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung würden zunehmen, so die Bank weiter.

Die US-Börsen konnten ihre jüngste Erholungsbewegung am Dienstag nicht fortzusetzen. Grund dafür war eine überraschend eingetrübte Stimmung im Dienstleistungssektor im Juli, die nach Veröffentlichung der entsprechenden Daten für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgte.

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit Verlusten.

An den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Mittwoch moderat nach oben.

In Tokio steigt der Leitindex Nikkei 225 0,56 Prozent auf 40.775,69 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,19 Prozent auf 3.624,53 Zähler.

In Hongkong klettert der Hang Seng um 0,04 Prozent auf 24.913,03 Einheiten.

An den Börsen in Asien überwiegen am Mittwoch überwiegend moderate Kursgewinne. Damit zeigen sich die Märkte weitgehend resistent gegenüber den etwas schwächeren Vorgaben der Wall Street, wo neue Zolldrohungen sowie ein unerwartet schwacher ISM-Einkaufsmanagerindex für Abgabedruck gesorgt hatten. Unterstützung erhalten die Märkte weiterhin durch die Erwartung, dass die US-Notenbank im September eine Zinssenkung vornehmen dürfte - eine Aussicht, die durch den zuletzt enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht für Juli und deutliche Abwärtskorrekturen der Daten der beiden Vormonate gestützt wird.

Für Aufmerksamkeit sorgt unterdessen eine neue Drohung von US-Präsident Donald Trump. In einem Interview mit CNBC kündigte er an, künftig deutlich höhere Importzölle von bis zu 250 Prozent auf Arzneimittel und Halbleiter erheben zu wollen. Zudem bekräftigte er seine Absicht, die Einfuhrzölle auf indische Produkte auf über 25 Prozent anzuheben, sollte Indien weiterhin russisches Öl importieren.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken