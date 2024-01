Vor US-Inflationsdaten: Asiens Börsen legen zu -- SEC genehmigt Bitcoin-ETFs -- SAP zahlt an SEC 98 Millionen Dollar wegen Bestechungsvorwürfen

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex pendelte am Mittwoch um die Nulllinie. Der DAX stieg nahe seines Vortagesschlusskurses in die Sitzung ein. Anschließend wechselte er häufiger das Vorzeichen, die Ausschläge hielten sich dabei aber in Grenzen. Er beendete den Handel schließlich marginale 0,01 Prozent höher bei 16.689,81 Punkten. Der TecDAX startete knapp im Plus, rutschte dann aber in die Verlustzone und behielt seine negative Tendenz im Verlauf bei. Letztlich gab er 0,5 Prozent auf 3.260,20 Zähler nach. Am Donnerstag dürfte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt laut Meinung von Experten gut ausfallen. Entscheidend für den weiteren Verlauf dürften aber die Inflationsdaten aus den USA sein, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Sie gelten als wichtiger Faktor für die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Anleger scheinen jedoch zuversichtlich zu sein, dass die Daten künftige Zinssenkungen ermöglichen sollten.





Anleger an den europäischen Aktienmärkte hielten sich zur Wochenmitte zurück. Der EURO STOXX 50 begann das Geschäft quasi unverändert und kam auch im Laufe des Tages nicht vom Fleck. Er verabschiedete sich marginale 0,04 Prozent höher bei 4.468,98 Punkten in den Feierabend. Die europäischen Anleger hielten sich am Mittwoch zurück. Neben den US-Inflationsdaten am Donnerstag nahm auch die Spannung vor der am Freitag mit den US-Großbanken traditionell eingeläuteten Berichtssaison zu. Die Marktteilnehmer werden mit Argusaugen beobachten, wie sich die allgemeine Konjunkturschwäche konkret auf die einzelnen Unternehmen ausgewirkt hat.