Asiens Börsen uneinheitlich -- CBDCs auf dem Vormarsch? Royal Bank of Canada sieht viele Vorteile

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der DAX kämpfte sich nach einem schwachen Start vorübergehend an die Nulllinie vor, fiel anschließend jedoch wieder klar in die Verlustzone zurück. Zur Schlussglocke notierte er daher 0,39 Prozent leichter bei 15.654,03 Punkten. Dagegen konnte der TecDAX ins Plus drehen und ging 0,10 Prozent höher bei 3.079,56 Einheiten aus dem Handel. Wie am Nachmittag bekannt wurde, hat die US-Inflation im August zwar infolge eines sprunghaften Anstiegs der Benzinpreise zugenommen, doch der zugrunde liegende Preisdruck war weiter rückläufig, denn die Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) ist gesunken. Den Währungshütern scheint es somit trotz der aggressiven Zinserhöhungen gelungen zu sein, die Inflation in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent zu lenken, ohne eine Rezession auszulösen. Eine Zinserhöhung durch die Fed im September dürfte mit den jüngsten Daten vom Tisch sein. Nun richten die Anleger ihren Fokus auf die Europäische Zentralbank (EZB), welche an diesem Donnerstag entscheidet, ob sie das Zinsniveau weiter anhebt oder nicht. Mit Blick auf dieses Spitzenereignis agierten die Investoren in den vergangenen Handelstagen äußerst defensiv.





Die europäischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte in Rot. Der EURO STOXX 50 war leichter in den dritten Handelstag der Woche gestartet und blieb auch anschließend in der Verlustzone. Letztlich schloss er 0,44 Prozent leichter bei 4.223,48 Einheiten. Zwar ist die Inflation in den USA im August deutlich angezogen, doch bei der Teuerung ohne Energie- und Lebensmittelpreise gab es eine Abschwächung. Die Inflationsdaten finden am Markt starke Beachtung, weil sie für die Geldpolitik der Federal Reserve von großer Bedeutung sind. Die US-Währungshüter treffen ihre nächste Zinsentscheidung in der kommenden Woche. Aktuell wird dazu keine weitere Straffung erwartet. Auf die Anlegerstimmung drückte derweil, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der EZB am Donnerstag deutlich gestiegen ist - sie wird nun mit rund 70 Prozent angegeben. Hintergrund ist ein Agenturbericht, wonach die EZB die Inflationsprognose für 2024 anheben wird.





An der Wall Street zeigten sich die Anleger am Mittwoch unentschlossen. Der Dow Jones Index ging 0,20 Prozent tiefer bei 34.575,70 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite konnte unterdessen ein kleines Plus von 0,29 Prozent auf 13.813,59 Zähler generieren. Jüngsten Daten zufolge hat der Inflationsdruck in den USA wie erwartet im August zugenommen, doch der zugrunde liegende Preisdruck war weiter rückläufig. So ging die um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte Kerninflation, die unter Experten als besserer Trendanzeiger gilt, weiter zurück. "Die deutlich niedrigere Kerninflation könnte die Fed dazu bewegen, trotz der neuen Daten am Plan der Zinspause festzuhalten", hieß es laut Dow Jones Newswires von QC Partners. Die US-Währungshüter entscheiden in der kommenden Woche über den weiteren geldpolitischen Kurs.