Rohstoffe im August 2023: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.

KW 34: Goldpreis, Ölpreis & Co. - So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche

KW 36: Goldpreis, Ölpreis & Co. - So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche

KW 35: Goldpreis, Ölpreis & Co. - So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche

KW 33: Goldpreis, Ölpreis & Co. - So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagmittag

Heute im Fokus

Belgien will Apples iPhone 12 auf Gesundheitsrisiken überprüfen. Deutsche Bank Research hebt Kursziel für Vonovia an. Barclays kappt Rating und Ziel für LVMH. VW und AUDI wollen E-Auto-Produktion ausbauen. CO2-Fußabdruck bei Deo-Aerosoldosen von Beiersdorf soll gesenkt werden. Deutsche Bank Research hebt Einstufung zu Vestas an. UAW-Chef sieht Verhandlungen mit Autokonzernen noch lange nicht am Ziel.