Entspannung in Ukraine-Krise: DAX verhalten freundlich erwartet -- Börsen in Fernost ziehen an -- NORMA Group steigert 2021 Umsatz und Ergebnis deutlich -- Vitesco operativ in den schwarzen Zahlen

MTU erhöht nach Gewinnsprung Dividende. SAP und BearingPoint kooperieren bei Lösungen zu CO2-Fußabdruck. BioNTech will über Pläne für Impfstoffherstellung in Afrika informieren. Amadeus FiRe wächst kräftig. Schindler warnt vor Gewinnrückgang. Airbnb mit schwarzen Zahlen im vierten Quartal. Singapore Airlines macht Bestellung von Airbus-A350F-Frachtern fest.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit knapp positiven Notierungen in den Mittwochshandel starten. Zwar eröffnete der DAX steht rund eine halbe Stunde vor Handelseröffnung minimale 0,09 Prozent im Plus bei 15.426,00 Punkten. Daneben wird der TecDAX stabil erwartet. Nach der deutlichen Erleichterung am Vortag wegen nachlassender Ukraine-Sorgen dürften sich die Anleger zur Wochenmitte wieder etwas zurückhalten. "In unserem Basisszenario gehen wir nach wie vor nur von einem dauerhaften Anstieg des Risikobewusstseins aus, nicht aber von weiteren signifikanten militärischen Eskalationen", schrieben am Morgen die Experten der DWS. Derweil hält US-Präsident Joe Biden die befürchtete russische Invasion in der Ukraine aber weiter für möglich. Während es also ein wenig Entspannung in der Ukraine-Krise gibt, könnte das Zinsthema nun wieder stärker in den Mittelpunkt rücken, denn am Abend wird die US-Notenbank Fed ihr Protokoll der letzten Zinssitzung veröffentlichen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften zunächst in Deckung bleiben. So startete der EuroSTOXX 50 wird zum Start wenig bewegt erwartet. Nach der Erholungsrally in der Hoffnung auf eine Entspannung der geopolitischen Lage dürften die Marktteilnehmer nun erst einmal wieder eine abwartende Haltung einnehmen. Nach Handelsschluss in Europa steht das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Es hat nach Aussage der LBBW das Potenzial, die Spekulationen auf eine beschleunigte geldpolitische Wende in den USA zusätzlich zu nähren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der Wall Street-Handel zeigte sich am Dienstag stärker. Der Dow Jones baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus und ging schlussendlich 1,22 Prozent höher bei 34.988,31 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbesserte sich daneben um 2,53 Prozent auf 14.139,76 Zähler. An den US-Märkten kam es am Dienstag zu einer Erholung. Dabei stützten insbesondere Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt: So liegen Meldungen vor, wonach Russland bereits Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Die Sorge vor einem Krieg zwischen der Ukraine und Russland hatte in den letzten Tagen besonders auf den Aktienmärkten gelastet. Daneben sind es auch Zinsängste, die Anleger bewegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken