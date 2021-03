Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag mit höheren Notierungen.

Der DAX gewann bereits zum Erklingen der Startglocke. Im weiteren Verlauf verweilte er in der Gewinnzone und kletterte zeitweise knapp über 14.600 Punkte, wo er ein neues Allzeithoch markierte. Aus dem Handel ging er schließlich 0,66 Prozent höher bei 14.557,58 Punkten. Daneben verbuchte auch der TecDAX Zuwächse, nachdem er mit einem Plus in den Handel gestartet war. Schlussendlich betrug das Plus 1,13 Prozent auf 3.386,27 Punkte.

Nach der Rekordjagd in der vergangenen Woche hatten Gewinnmitnahmen den DAX zum Wochenanfang gedrückt. Für Verunsicherung sorgte auch die Aussetzung des COVID-19-Impfstoffs von AstraZeneca. Am Dienstag konnte der deutsche Leitindex nun aber wieder die 14.500er Marke zurückerobern. Die Anleger setzten weiter auf einen "Post-Virus Boom", erklärte Marktstratege Stephen Innes von Axi. "Trotz aktuell steigender Corona-Fallzahlen in Europa liegen Aktienanleger wohl grundsätzlich richtig, wenn sie durch die dritte Welle hindurchschauen", empfahl Chef-Kapitalmarktstratege Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Im zweiten Halbjahr dürfte sich die ökonomische Aktivität auch in den bisher arg gebeutelten Dienstleitungssektoren zurückmelden, glaubte Lück.

Im Fokus stand daneben der ZEW-Index zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer in Deutschland.

