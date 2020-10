Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag erholt.

Der DAX stieg bei 12.773,35 Zähler um 0,55 Prozent fester in den letzten Handelstag der Woche ein und baute seine Gewinne aus, bis er 1,62 Prozent im Plus bei 12.733,06 Punkten in den Feierabend ging. Der TecDAX zeigte sich zu Handelsbeginn höher und stieg dann weiter. Er beendete den Freitagshandel 0,86 Prozent stärker bei 3.161,41 Einheiten.

Obwohl die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erneut einen Rekordstand erreicht hatte, sprachen Experten davon, dass sich die Wogen am Aktienmarkt etwas glätteten. Eine Stütze waren dabei die Vorgaben aus den USA, wo der Dow Jones seine Verluste am Vortag im Handelsverlauf nahezu komplett abbauen konnte. Zudem hätten Schnäppchenjäger den gestrigen Kursrutsch als Einstiegsmöglichkeit genutzt. Die Lage am Markt blieb aber von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren wie den Brexit-Verhandlungen, der US-Wahl und natürlich dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie beeinflusst.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken