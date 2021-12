DAX deutlich tiefer erwartet -- Asien schwächer -- EU-Behörde berät über Zulassung von Novavax-Impfstoff -- Deutsche Telekom bereitet Verkauf der Funkturm-Sparte vor -- Siemens, BVB im Fokus

Der Wall Street-Handel war am Freitag von unterschiedlichen Tendenzen geprägt.

Der Dow Jones startete mit einem Minus und fiel anschließend weiter zurück. Er ging 1,48 Prozent tiefer bei 35.365,44 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte daneben anfänglich ebenfalls einen kräftigen Abschlag und konnte anschließend in die Gewinnzone steigen. Zum Handelsschluss reichte es dann jedoch nur noch für die Nulllinie. Sein Schlussstand: 15.169,68 Zähler (-0,07 Prozent).

Anleger in den USA schauten in dieser Woche gebannt auf die unterschiedlichen Reaktionen der internationalen Zentralbanken auf die steigenden Inflationszahlen. Während die Bank of England am Donnerstag mit einer ersten Zinsanhebung für große Augen sorgte, hat auch die US-Notenbank angekündigt das Einstellen ihrer Anleihekäufe zu beschleunigen. Die EZB entschied sich hingegen noch einmal auf die Gefahr durch die neue Omikron-Variante zu reagieren und stockte ihr APP-Programm auf. "Die Sorgen vor einem Rückschlag am Aktienmarkt nehmen zu", meinte Marktbeobachter Pierre Veyret vom Broker ActivTrades gegenüber der dpa. Dabei wirke insbesondere die unterschiedliche Geldpolitik in den USA und Europa verunsichernd.

