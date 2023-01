DAX vorbörslich stärker -- Nikkei legt zu -- Neue Uniper-CFO -- Tesla-Chef Elon Musk steht vor Gericht -- Lieferverzögerungen durch Deutsche Post-Streik -- Disney, RWE im Fokus

In Frankfurt ist die Stimmung am Montag vorbörslich ausgelassen.

Für gute Stimmung sorgten gute Zahlen des US-Streaming-Anbieters Netflix . So konnte der Konzern mit mehr Abonnenten überzeugen. Darüber hinaus kündigte Google einen massiven Stellenabbau an, was die Kurse ebenfalls stützte.

Die asiatischen Börsen befinden sich zum Wochenstart größtenteils in der Feierstagspause.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 1,35 Prozent auf 26.911,79 Punkte hinzu (6:59 Uhr MEZ).

In China wird hingegen feiertagsbedingt nicht gehandelt. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite am Freitag bis Handelsende um 0,76 Prozent auf 3.264,81 Punkte. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng schlussendlich ein deutliches Plus von 1,82 Prozent auf 22.044,65 Zähler.

In Shanghai, Hongkong, Seoul und Singapur finden heute Feierlichkeiten zum Mondneujahrsfest statt, weswegen der Börsenhandel dort ruht. In Festlandchina wird die ganze Woche nicht gehandelt, in Hongkong geht das Geschäft am Donnerstag weiter.

In Tokio treibt die Tatsache, dass sich der Yen zuletzt wieder etwas sank, nachdem er zuvor mit Spekulationen auf eine geldpolitische Straffung der Bank of Japan, die sich dann nicht bewahrheiteten, deutlich zugelegt hatte.

