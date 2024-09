DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- Boeing wirft Chef von Rüstungs- und Weltraumsparte raus -- Bund verzichtet vorerst auf Verkauf von weiteren Commerzbank-Aktien

An den europäischen Aktienmärkten greifen die Anleger am Montag voraussichtlich zu.

Die US-Börsen zeigten am Freitag keine gemeinsame Tendenz.

Der Dow Jones zeigte sich vor dem Wochenende relativ lethargisch und legte zum Handelsschluss um 0,09 Prozent auf 42.063,36 Punkte zu. Damit erreichte er dennoch ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis.

Der NASDAQ Composite bewegte sich während der Freitagssitzung überwiegend in der Verlustzone. Zum Handelsschluss rutschte der Index um 0,36 Prozent auf 17.948,32 Zähler ab.

Die US-Börsen haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Nachdem die Zinssenkung der US-Notenbank in Verbindung mit einigen ermutigenden Konjunkturdaten am Donnerstag ein Kursfeuerwerk gezündet hatte, das Dow-Jones-Index und S&P 500 auf Rekordhochs trieb, dürften Anleger zum Wochenschluss einige der jüngsten Gewinne mitgenommen haben, hieß es. Übergeordnet stützte aber die Aussicht auf eine "weiche Landung" der heimischen Wirtschaft die US-Aktienmärkte. Wichtige Konjunkturdaten wurden am Freitag nicht veröffentlicht.

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat die Leitzinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte mit Blick auf den jüngsten Rückgang der Inflation unterstützt. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Wirtschaft stark ist, die Inflation sinkt, und wir wollen, dass das so bleibt", sagte Waller in einem Interview mit CNBC am Freitag. Waller verwies auf die Beschleunigung des Inflationsrückgangs seit dem Frühjahr, die durch die August-Daten bestätigt werden dürfte.

