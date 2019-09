Asiens Börsen mit Abschlägen -- thyssenkrupp-Chef Kerkhoff soll gehen - 'Neuausrichtung' fortsetzen

Am heimischen Aktienmarkt wurden im Dienstagshandel kleine Verluste verbucht.

Der DAX hatte zwar etwas höher eröffnet, im weiteren Handelsverlauf drehte er jedoch ins Minus und schloss dann 0,29 Prozent tiefer bei 12.307,15 Punkten. Dagegen begann der TecDAX den Tag mit einem marginalen Plus, baute dieses im weiteren Verlauf aus und beendete den Tag mit einem Gewinn von 0,54 Prozent bei 2.843,21 Zählern.

Eine Entspannung im Handelsstreit wirkte am Dienstag beruhigend an den Börsen. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte jüngst, dass der chinesische Vizepräsident Liu He Anfang Oktober für neue Handelsgespräche nach Washington reisen wird.

Daneben stand insbesondere der ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. So hat sich die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft im September etwas deutlicher als erwartet aufgehellt. Impulse konnte der ifo-Index aber dennoch nicht liefern. Als leicht belastend wurde gewertet, dass die Erwartungen auf den niedrigsten Wert seit 2008 gefallen sind. "Der Rückgang der ifo-Erwartungskomponente lässt nicht auf eine schnelle konjunkturelle Trendwende schließen", hieß es von der Helaba.

