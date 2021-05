Asiens Börsen in Grün -- Nach Zenimax-Kauf: Xbox-Manager rechnet mit weiteren Übernahmen -- Schweizer Notenbankchef: Kein Grund für Änderung der Geldpolitik -- Meyer Burger im Fokus

Anleger richteten ihre Blicke am Dienstag auf den ifo-Index , der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Dieser stieg im Mai auf ein Zweijahreshoch bei 99,2 Punkten. Auf Unternehmensseite rückte außerdem die geplante Großfusion von Deutschlands größtem Wohnungsvermieter Vonovia und der Nummer zwei auf dem Markt, Deutsche Wohnen , in den Fokus.

Der EuroSTOXX 50 beendet den Dienstagshandel 0,12 Prozent höher bei 4.040,30 Zählern, zuvor war er mit einem Plus in den Handel gestartet.

Anleger an den europäischen Börsen griffen am Dienstag zu.

An den US-Börsen zeigten sich Anleger am Dienstag unentschlossen.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart mit Aufschlägen von 0,10 Prozent bei 34.428,66 Einheiten. Im fortlaufenden Handel bewegte sich der Down Jones nahe der Nulllinie, rutschte am Ende aber doch in die Verlustzone ab. Am Ende ging es um 0,24 Prozent auf 34.311,73 Punkte abwärts. Daneben startete der NASDAQ Composite 0,44 Prozent stärker bei 13.721,54 Punkten in den Dienstagshandel, auch er pendelte im Verlauf um seinen Vortagesstand. Mit einem marginalen Abschlag von 0,03 Prozent ging es bei 13.657,17 Zählern in den Feierabend.

Die Stimmung an den US-Börsen hatte sich am Vortag aufgehellt, weil eine Reihe von Fed-Bankern den Schrecken vor der aktuell hohen Inflation eindämmten und somit die Sorgen der Anleger mindern konnte. Damit rückt eine Änderung der aktuellen Geldpolitik vorerst wieder in die Zukunft. "Die Fed-Banker haben dem Markt genau das erzählt, was er hören wollte", so Stratege Hugh Gimber von JPMorgan. Dies wirkte sich am Dienstag aber nicht mehr kursstützend aus.

