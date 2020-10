Zum Wochenstart zeichnen sich im DAX wieder Verluste ab. Marktstratege Stephen Innes von Axi Trader spricht gegenüber dpa angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen vom "Covid-19-Blues am Montagmorgen". Des Weiteren verunsichern die baldige US-Präsidentschaftswahl und US-Konjunkturpaket die Anleger.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag mit negativen Vorzeichen erwartet.

Die Stimmung am Markt wird von den immer weiter steigenden Corona-Infektionszahlen belastet. Impulse könnte der ifo-Geschäftsklima-Index am Vormittag liefern. "Der starke Anstieg der Corona-Zahlen bei den wichtigen europäischen Handelspartnern dürfte im ifo noch gar keine Berücksichtigung gefunden haben", gibt dpa Heino Ruland von Ruland Research wieder.

Der EuroSTOXX 50 tendiert vorbörslich klar in der Verlustzone.

Derweil hat sich die Aktivität in der US-Wirtschaft im Oktober beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft, der von IHS Markit erhoben wird, stieg von 54,3 Punkten im Vormonat auf 55,5 im Oktober. "Die US-Wirtschaft scheint das vierte Quartal auf einer soliden Grundlage begonnen zu haben, mit einem seit Anfang 2019 nicht mehr gesehenen Wachstum der Geschäftstätigkeit", gab Dow Jones IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson wieder.

Der Dow Jones hatte die Sitzung noch noch mit einem kleinen Plus eröffnet, fiel dann auf rotes Terrain und pendelte schließlich im weiteren Verlauf um die Nulllinie. Zur Schlussglocke wies er dann ein kleines Minus von 0,10 Prozent bei 28.335,57 Punkten aus. Der technologielastige NASDAQ Composite fiel nach einem freundlichen Sstart vorübergehend ins Minus, konnte sich dann aber wieder erholen und schloss 0,37 Prozent höher bei 11.548,28 Zählern.

An der Wall Street ging es am Freitag eher seitwärts.

Am Montag bewegen sich die Börsen in Fernost auf rotem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 06:55 MEZ 0,06 Prozent leichter bei 23.502,85 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,86 Prozent auf 3.249,77 Punkte nach.

In Hongkong wird am Montag aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt. Der Hang Seng legt am Freitag zuletzt um 0,54 Prozent auf 24.918,78 Zähler zu.

Asiens Aktienmärkte tendieren zum Wochenstart etwas leichter. Für Zurückhaltung sorgen die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen, die am 3. November bevorstehende US-Präsidentschaftswahl und das US-Hilfspaket, das weiter in der Schwebe bleibt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken