Corona-Krise drückt bei Steinhoff auf den Umsatz. Siemens Energy will Zahl der Standorte reduzieren. Nestlé stößt Wassergeschäft in China ab. Sanofi startet Andienungsfrist für Principia Biopharma. Daimler-Aktie in Grün: Amazon bestellt 1.800 Elektrovans bei Mercedes. HELLA will angeblich Geschäft mit Fahrer-Assistenz-Software verkaufen. Euroraum-Wirtschaftsstimmung im August weiter erholt. GfK-Konsumklima geht überraschend zurück.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt ist nach einem positiven Start in die Verlustzone gedreht, kann sein Minus anschließend aber wieder reduzieren. Der DAX stieg zur Eröffnung um 0,34 Prozent auf 13.140,60 Zähler, änderte aber schon kurz darauf die Richtung und gab teilweise kräftig nach. Aktuell verzeichnet der deutsche Leitindex jedoch nur noch kleinere Verluste. Der TecDAX zeigte sich zum Handelsstart 0,15 Prozent höher bei 3.133,76 Punkten, verliert nun aber ebenfalls. Der Strategiewechsel der US-Notenbank Fed kann entgegen den Erwartungen nicht für gute Laune am Markt sorgen. Händler verweisen auf den starken Eurokurs, der nach der Aussicht auf eine lange Phase mit extrem niedrigen US-Zinsen anzog. Notenbank-Chef Powell hatte am Donnerstag wie erwartet angekündigt, dass die Zwei-Prozent-Marke bei der Inflation künftig ein Durchschnittsziel und kein Fix-Ziel mehr sein soll. Anleger sehen das als Bestätigung dafür, dass die Geldpolitik in den USA locker bleiben wird. Konjunkturdaten aus Deutschland fielen daneben enttäuschend aus. So ist das GfK-Konsumklima wieder gesunken. "Der Erholungskurs legt eine kleine Pause ein", sagte Rolf Bürkl vom Konsumforschungsunternehmen GfK. Eine Trendumkehr sieht Bürkl zurzeit aber nicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen zeigen sich am letzten Handelstag der Woche unentschlossen. Der EuroSTOXX 50 notierte zu Handelsbeginn mit einem knappen Plus von 0,06 Prozent bei 3.333,19 Indexpunkten und tendiert auch weiterhin um die Nulllinie. Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell, in der er sagte, dass die Fed bei einer wirtschaftlichen Erholung auch moderat höhere Inflationsraten von 2 Prozent zulassen will, wirkte am Freitag nicht mehr nach. Auf Konjunkturseite enttäuschte derweil das deutsche GfK-Konsumklima enttäuschte - die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone konnte ihre Erholung im August dagegen fortsetzen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag uneinheitlich. Der Dow Jones eröffnete den Handel mit plus 0,18 Prozent bei 28.384,07 Punkten und konnte anschließend bis auf einen Schlussstand bei 28.492,14 Zählern zulegen (+0,57%). Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte dagegen in die Verlustzone und gab 0,34 Prozent auf 11.625,34 Einheiten nach, nachdem er zum Sitzungsstart um 0,20 Prozent auf 11.688,19 Zähler zugelegt hatte. Anleger zeigten sich am Donnerstag optimistisch. Nachdem bereits viel spekuliert wurde, gab die Fed am Nachmittag bereits Details zum neuen geldpolitischen Rahmenwerk bekannt. So soll sich unter anderem das Inflationsziel künftig an Durchschnittswerten, statt wie bisher an einem Punktziel orientieren. Derweil ist das US-BIP im zweiten Quartal nicht ganz so schlecht ausgefallen wie erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken