An Europas Märkte herrscht Zurückhaltung am Ende der Woche.

Die US-Börsen schlugen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

Der Dow Jones eröffnete den Donnerstagshandel 0,65 Prozent tiefer bei 26.367,42 Punkten und gab anschließend weiter ab. Letztendlich ging er um 0,85 Prozent schwächer bei 26.313,65 Punkten aus der Sitzung. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte hingegen in die Gewinnzone drehen, nachdem er zur Startglocke um 0,88 Prozent auf 10.450,12 Zähler zurückgefallen war. Er beendete den Tag mit einem Gewinn in Höhe von 0,43 Prozent bei 10.587,81 Zählern.

In den USA kam es zu einem historischen Konjunktureinbruch: Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte zwischen April und Juni auf das Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte. Derweil stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche zum 25. Juli wieder leicht.

Die Fed konnte die Anleger mit ihren Beschlüssen vom Vorabend nicht enttäuschen - sie konnte sie allerdings auch nicht positiv überraschen. Für Verunsicherung unter den Anlegern sorgte am Donnerstag jedoch US-Präsident Donald Trump , der eine Verschiebung des im November anstehenden Wahltermines ins Spiel brachte.

Daneben stand auch am Donnerstag eine ganze Reihe an Quartalsbilanzen im Fokus der Anleger. So legten PayPal und QUALCOMM bereits am Mittwochabend nachbörslich ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Am Donnerstag folgten dann unter anderem MasterCard, UPS und Procter & Gamble.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken