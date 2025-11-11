Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 33,42 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 33,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 33,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,27 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 96.318 Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 15,24 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,67 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

