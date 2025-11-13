Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Donnerstagnachmittag ins Plus

Infineon im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 36,64 EUR zu.

Das Papier von Infineon legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 36,64 EUR. Bei 37,25 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.640.114 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). 7,61 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 58,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,350 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,36 EUR.

Am 12.11.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

