DAX23.253 +0,3%Est505.541 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,86 -1,5%Gold4.115 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Aktie im Blick

Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

19.11.25 12:04 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 32,69 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
32,91 EUR -0,14 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 32,69 EUR nach. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 850.507 Stück.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 20,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,12 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 44,06 EUR.

Infineon veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach -0,07 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 3,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,92 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 10.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Investment-Tipp Infineon-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Infineon-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
13.11.2025Infineon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen