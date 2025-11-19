Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 32,69 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 32,69 EUR nach. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 850.507 Stück.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 20,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,12 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 44,06 EUR.

Infineon veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach -0,07 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 3,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,92 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 10.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Investment-Tipp Infineon-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Infineon-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 5 Jahren verdient