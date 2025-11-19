Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 32,81 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Infineon-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 32,81 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 32,81 EUR. Bei 32,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117.189 Infineon-Aktien.
Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,18 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 29,38 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,06 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 12.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3,94 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,92 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Infineon am 04.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 10.02.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,61 EUR je Infineon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie
Investment-Tipp Infineon-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Infineon-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 5 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen