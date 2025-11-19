DAX23.199 +0,1%Est505.551 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,2%Nas22.528 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,38 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Infineon im Fokus
Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag gesucht

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 33,23 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 33,23 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 33,24 EUR. Bei 32,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.774.568 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,27 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,350 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,06 EUR an.

Infineon gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von -0,07 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent auf 3,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Infineon am 04.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 10.02.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

