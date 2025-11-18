Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag schwächer
Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 33,45 EUR ab.
Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,7 Prozent auf 33,45 EUR ab. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 33,18 EUR ein. Bei 33,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 871.559 Infineon-Aktien.
Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 15,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,72 Prozent.
Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,350 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 44,06 EUR angegeben.
Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 04.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 10.02.2027 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|11:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
