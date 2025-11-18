DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.434 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,08 +0,1%Gold4.066 +0,5%
Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag auf rotem Terrain

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 33,28 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 33,28 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,11 EUR nach. Bei 33,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.466.923 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,38 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,350 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,06 EUR.

Infineon veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 3,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 10.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,61 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

