Infineon erwartet 2025/26 dank KI moderates Wachstum

12.11.25 07:29 Uhr
Aktien
Infineon AG
34,50 EUR 0,62 EUR 1,83%
DOW JONES--Infineon Technologies rechnet im neuen Geschäftsjahr 2025/26 dank wachsender Investitionen in KI-Rechenzentrum mit einer Rückkehr zu Wachstum. Der Chiphersteller stellte moderate Zuwächse beim Umsatz und eine Segmentergebnismarge im hohen Zehner-Prozentbereich in Aussicht. Analysten hatten im Konsens darauf gesetzt, dass Infineon 7,7 Prozent organisches Wachstum und 19,9 Prozent Marge in Aussicht stellen würde.

Das Marktumfeld bleibe uneinheitlich, sagte Infineon-Vorstandschef Jochen Hanebeck. "In Automobil-, Industrie- und verbrauchernahen Märkten sind die Wachstumsimpulse noch verhalten." Viele Kunden führen auf Sicht und bestellen kurzfristig. Investitionen in die KI-Infrastruktur stiegen dagegen weltweit weiter stark an. Infineon rechne deshalb mit einer deutlich anziehenden Nachfrage nach seinen Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren. "Wir heben unser Ziel deutlich an und erwarten hier im Geschäftsjahr 2026 rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz", so Hanebeck.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr (per Ende September) verbuchte Infineon bei zwei Prozent Umsatzrückgang 17 Prozent weniger operativen Gewinn. Das sogenannte Segmentergebnis verfehlte mit 2,56 Milliarden Euro den Marktkonsens von 2,576 Milliarden Euro. Die viel beachtete Segmentergebnismarge betrug 17,5 Prozent und verschlechterte sich damit um 3,3 Punkte im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten im Konsens mit 17,6 Prozent Rendite gerechnet.

Angesichts der rückläufigen Geschäftsentwicklung sollen die Aktionäre wie im Vorjahr 35 Cent Dividende je Aktie bekommen.

Für das bis Ende Dezember laufende erste Geschäftsquartal werden rund 3,6 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich angepeilt.

